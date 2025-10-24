Китай зарабатывает на фентаниле, но проигрывает из-за тарифов, - Трамп
Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином контрабанду в США фентанила из Китая через Венесуэлу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
На вопрос журналиста, есть ли доказательства того, что Китай сейчас контрабандно провозит фентанил через Венесуэлу, чтобы обойти контроль портов США и Мексики, Трамп ответил, что они действительно это делают.
"Но сейчас они платят 20% тариф из-за фентанила. Это миллиарды и миллиарды долларов", - отметил он.
Президент США напомнил, что с 1 ноября против Китая начнут действовать новые пошлины в размере 157%, что, по мнению Трампа, станет непосильным для Пекина.
При этом он отметил, что не хочет, чтобы Китай столкнулся с этими пошлинами, поэтому намерен встретиться с Си Цзиньпином и обсудить ряд ключевых вопросов.
"У нас есть некоторые большие вопросы, например, с фермерами и различными другими вещами. Но первый вопрос, который я собираюсь ему задать, - это фентанил. И если задуматься, они зарабатывают 100 миллионов долларов, продавая фентанил в нашу страну. А теряют 100 миллиардов из-за 20% от тарифа. Поэтому это плохое деловое предложение", - сказал он.
Ранее РБК-Украина информировало о том, что Дональд Трамп назвал ключевые требования к Китаю перед возобновлением торговых переговоров.
Он требует от Китая прекращения экспорта фентанила, возобновления закупок американской сои и отказ от манипулирования поставками редкоземельных металлов.
Отдельно президент США отметил требование прекратить попадание фентанила и его прекурсоров на американский рынок, обвинив Китай в недостаточном контроле над экспортом химических компонентов, которые способствуют опиоидному кризису в США.
Напряжение в отношениях двух стран резко возросло после того, как США объявили о введении 100% пошлин на китайские товары с 1 ноября, а также ввели дополнительные технологические ограничения.
В ответ Китай пообещал жесткий экспортный контроль на стратегические металлы, включая редкоземельные элементы.