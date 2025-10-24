Китай зарабатывает на фентаниле, но проигрывает из-за тарифов, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином контрабанду в США фентанила из Китая через Венесуэлу.

На вопрос журналиста, есть ли доказательства того, что Китай сейчас контрабандно провозит фентанил через Венесуэлу, чтобы обойти контроль портов США и Мексики, Трамп ответил, что они действительно это делают.

"Но сейчас они платят 20% тариф из-за фентанила. Это миллиарды и миллиарды долларов", - отметил он.

Президент США напомнил, что с 1 ноября против Китая начнут действовать новые пошлины в размере 157%, что, по мнению Трампа, станет непосильным для Пекина.

При этом он отметил, что не хочет, чтобы Китай столкнулся с этими пошлинами, поэтому намерен встретиться с Си Цзиньпином и обсудить ряд ключевых вопросов.

"У нас есть некоторые большие вопросы, например, с фермерами и различными другими вещами. Но первый вопрос, который я собираюсь ему задать, - это фентанил. И если задуматься, они зарабатывают 100 миллионов долларов, продавая фентанил в нашу страну. А теряют 100 миллиардов из-за 20% от тарифа. Поэтому это плохое деловое предложение", - сказал он.