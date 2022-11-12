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Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5"

Фото: Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай сьогодні вранці, 12 листопада, запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5" для доставки вантажів на космічну станцію "Тяньгун", будівництво якої, як очікується, буде завершено цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

"Ракета-носій CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 або "Великий похід-7 Y6") з "Тяньчжоу-5" на борту стартувала о 10:03 за пекінським часом з космодрому Веньчан на узбережжі південно-китайської острівної провінції Хайнань", - повідомили у Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.

"Тяньчжоу-5" відокремився від ракети-носія і досяг визначеної орбіти приблизно за 10 хвилин після старту. Його сонячні панелі розгорнулися та почали працювати.

Канцелярія оголосила запуск успішним. Далі за планом вантажний корабель попрямує до космічної станції та зістикується із нею.

Запуск "Тяньчжоу-5" став п'ятим із шести, запланованих Китаєм на 2022 рік для завершення основного етапу будівництва станції. Перед прибуттям корабля станція збільшилася до трьох модулів, і на ній продовжує роботу екіпаж корабля "Шеньчжоу-14". Очікується, що "Шеньчжоу-14" полетить на станцію трохи згодом, у грудні 2022 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 7 листопада, з льотної бази NASA в США було запущено ракету-носій "Антарес" компанії Northrop Grumman, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cygnus.

Також раніше ми писали, що космічна компанія SpaceX вивела у космос комунікаційний супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat. Ракета стартувала з космодрому у Флориді.

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КитайКосмічний корабель