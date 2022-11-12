Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5"

"Ракета-носій CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 або "Великий похід-7 Y6") з "Тяньчжоу-5" на борту стартувала о 10:03 за пекінським часом з космодрому Веньчан на узбережжі південно-китайської острівної провінції Хайнань", - повідомили у Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.

"Тяньчжоу-5" відокремився від ракети-носія і досяг визначеної орбіти приблизно за 10 хвилин після старту. Його сонячні панелі розгорнулися та почали працювати.

Канцелярія оголосила запуск успішним. Далі за планом вантажний корабель попрямує до космічної станції та зістикується із нею.

Запуск "Тяньчжоу-5" став п'ятим із шести, запланованих Китаєм на 2022 рік для завершення основного етапу будівництва станції. Перед прибуттям корабля станція збільшилася до трьох модулів, і на ній продовжує роботу екіпаж корабля "Шеньчжоу-14". Очікується, що "Шеньчжоу-14" полетить на станцію трохи згодом, у грудні 2022 року.