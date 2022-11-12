Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5"

"Ракета-носитель CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 или "Великий поход-7 Y6") с "Тяньчжоу-5" на борту стартовала в 10:03 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на побережье южно-китайской островной провинции Хайнань ", - сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

"Тяньчжоу-5" отделился от ракеты-носителя и достиг определенной орбиты примерно через 10 минут после старта. Его солнечные панели развернулись и начали работать.

Канцелярия объявила запуск успешным. Далее по плану грузовой корабль направится к космической станции и состыкуется с ней.

Запуск "Тяньчжоу-5" стал пятым из шести запланированных Китаем на 2022 год для завершения основного этапа строительства станции. Перед прибытием корабля станция увеличилась до трех модулей и на ней продолжает работу экипаж корабля "Шэньчжоу-14". Ожидается, что "Шэньчжоу-14" улетит на станцию чуть позже, в декабре 2022 года.