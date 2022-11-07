ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракета-носій "Антарес", створена в Україні, доставила наукове обладнання на МКС

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 листопада 2022 17:44
Ракета-носій "Антарес", створена в Україні, доставила наукове обладнання на МКС Фото: Володимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 7 листопада, з льотної бази NASA в США було запущено ракету-носій "Антарес" компанії Northrop Grumman, яка вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cygnus.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook глави Державного космічного агентства України Володимира Тафтая.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох щаблів. У рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня ракети-носія.

Розробкою основної конструкції першого ступеня цієї ракети-носія займалося КБ "Південне" (Дніпро), а виготовило ДП "Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" разом з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" ( Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та іншими.

Це 18 комерційна місія Northrop Grumman з надання послуг з поповнення запасів для NASA, яка доставить наукові дослідження, матеріали та обладнання на Міжнародну космічну станцію.

Раніше ми писали, що NASA вперше в історії створило комісію для вивчення повідомлень про НЛО. У ній взяли участь експерти з різних наукових галузей, від фізики до астробіології.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Южмаш
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ