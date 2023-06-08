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Китай запустив в космос ракету з експериментальними супутниками

Фото: Китай вивів в космос 26 супутників (twitter.com XHNews)
Автор: Антон Малиновський

Китай вдруге запустив в космос твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За інформацією Державного управління пілотованої космонавтики Китаю, супутники будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

Зазначимо, що це вже другий запуск ракети "Ліцзянь-1", яка є найбільшою твердопаливною ракетою Китаю. Також в 2023 році країна планує здійснити понад 60 космічних пусків, серед яких є програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.

Космічні розробки Китаю

Китай активно займається питанням космічних розробок і регулярно проводить пуски ракет. Так, 2 квітня 2023 року Китай здійснив перший запуск ракети-носія "TL-2 Y1", яка доставила на навколоземну орбіту супутник.

А 23 травня повідомлялось про наміри запустити в космос чергову мІсію на кораблі Shenzhou-16.

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