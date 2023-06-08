Китай запустив в космос ракету з експериментальними супутниками

За інформацією Державного управління пілотованої космонавтики Китаю, супутники будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

Зазначимо, що це вже другий запуск ракети "Ліцзянь-1", яка є найбільшою твердопаливною ракетою Китаю. Також в 2023 році країна планує здійснити понад 60 космічних пусків, серед яких є програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.

Космічні розробки Китаю

Китай активно займається питанням космічних розробок і регулярно проводить пуски ракет. Так, 2 квітня 2023 року Китай здійснив перший запуск ракети-носія "TL-2 Y1", яка доставила на навколоземну орбіту супутник.

А 23 травня повідомлялось про наміри запустити в космос чергову мІсію на кораблі Shenzhou-16.

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