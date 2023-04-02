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Китай вивів супутник на орбіту за допомогою нової ракети

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Китай, Неділя 02 квітня 2023 23:15
Китай вивів супутник на орбіту за допомогою нової ракети Фото: Китай вивів супутник​​​​​​​ на орбіту (twitter.com XHNews)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 квітня, Китай за допомогою нової ракети-носія вивів супутник на орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними видання, Китай здійснив перший запуск ракети-носія "TL-2 Y1", яка доставила на навколоземну орбіту супутник. Ракета-носій із супутником стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

"Доставлений на орбіту супутник переважно використовуватиметься в експериментах з отримання зображень за допомогою дистанційного зондування та інших технічних перевірках", - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час першого польоту було перевірено загальну програму ракети та координацію між її системами.

Нагадаємо, неодавно компанія OneWeb запустила останню партію супутників для створення глобального інтернету.

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