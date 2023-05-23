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Китай готується найближчим часом запустити космічний корабель із екіпажем Shenzhou-16

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Вівторок 23 травня 2023 07:54
Китай готується найближчим часом запустити космічний корабель із екіпажем Shenzhou-16 Фото: у Китаї планують незабаром запустити космічний корабель Shenzhou-16 (Wang Jiangbo/Xinhua)
Автор: Володимир Костирін

Китайський пілотований космічний корабель Shenzhou-16 ("Шеньчжоу-16") та ракета-носій "Чанчжен-2F" були доставлені в район старту. Очікується, що він відбудеться "найближчим часом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Комбінація пілотованого космічного корабля та ракети-носія переміщається в район запуску в Центрі запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю.

Як зазначають у Китайському пілотованому космічному агентстві (CMSA), засоби та обладнання на стартовому майданчику знаходяться "в хорошому стані", і відповідно до плану будуть проведені різні передпускові перевірки та спільні випробування.

Космічний корабель "буде запущений найближчим часом у відповідний час", додали в CMSA.

Також було оприлюднено фото вантажного космічного корабля та ракети-носія.

Пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-16" та ракета-носій "Чанчжен-2F" (фото: Wang Jiangbo/Xinhua)

Китайська космічна вантажівка "Шеньчжоу": довідка

Шеньчжоу є серією пілотованих космічних кораблів Китаю, і призначені для доставки до трьох осіб на орбітальну станцію.

Перший (тестовий) політ відбувся 1999 року, хоча створення пілотованого космічного корабля КНР почалося ще 1968-го. Всі запуски проводилися ракетою-носієм "Чанчжен-2F", спеціально розробленою під корабель "Шеньчжоу".

Конструкція "Шеньчжоу" складається з носового орбітального відсіку, апарату, що спускається в середині та кормового службового відсіку.

Раніше повідомлялося, що в травні в Китаї на космодромі Веньчан готувалися до запуску вантажного космічного корабля "Тяньчжоу-6" та ракети-носія "Чанчжен-7 Y7".

Нагадаємо, перед цим, у листопаді минулого року, Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5". Пізніше також повідомлялося, що Китай запустив на орбіту пілотований корабель "Шеньчжоу-15".

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