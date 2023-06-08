RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай запустил в космос ракету с экспериментальными спутниками

Фото: Китай вывел в космос 26 спутников (twitter.com XHNews)
Автор: Антон Малиновский

Китай вторично запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации Государственного управления пилотируемой космонавтики Китая, спутники будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Это уже второй запуск ракеты "Лицзянь-1", которая является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая. Также в 2023 году страна планирует осуществить более 60 космических пусков, среди которых есть программы исследования Луны и поиск новых планет.

Космические разработки Китая

Китай активно занимается вопросом космических разработок и регулярно производит пуски ракет. Так, 2 апреля 2023 года Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник.

А 23 мая сообщалось о намерениях запустить в космос очередную миссия на корабле Shenzhou-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай