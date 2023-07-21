ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай запустив у космос чотири супутники Tianmu-1

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 21 липня 2023 07:22
Китай запустив у космос чотири супутники Tianmu-1 Фото: Китай вивів у космос чотири нові супутники (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай успішно запустив ракету-носій Kuaizhou-1A, яка вивела на орбіту чотири нові супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Ракета-носій стартувала з космодрому "Цзюцюань" на північному заході Китаю в пустелі Гобі й успішно вивела чотири супутники на орбіту.

Вони будуть включені до складу новоствореного метеорологічного угруповання, де використовуватимуться для надання комерційних послуг у сфері метеорології.

Космічні програми Китаю

9 липня, в КНР успішно здійснили запуск у космос нового експериментального супутника. Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

На початку червня Китай запустив твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай ракети
NEWS
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста