Китай запустив у космос чотири супутники Tianmu-1

Китай успішно запустив ракету-носій Kuaizhou-1A, яка вивела на орбіту чотири нові супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Ракета-носій стартувала з космодрому "Цзюцюань" на північному заході Китаю в пустелі Гобі й успішно вивела чотири супутники на орбіту.

Вони будуть включені до складу новоствореного метеорологічного угруповання, де використовуватимуться для надання комерційних послуг у сфері метеорології.

Космічні програми Китаю

9 липня, в КНР успішно здійснили запуск у космос нового експериментального супутника. Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

На початку червня Китай запустив твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.