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Китай запустил в космос четыре спутника Tianmu-1

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Китай, Пятница 21 июля 2023 07:22
Китай запустил в космос четыре спутника Tianmu-1 Фото: Китай вывел в космос четыре новых спутника (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-1A, которая вывела на орбиту четыре новых спутника, принадлежащих к метеорологической группировке Tianmu-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Ракета-носитель стартовала с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе Китая в пустыне Гоби и успешно вывела четыре спутника на орбиту.

Они будут включены в состав новосозданной метеорологической группировки, где будут использоваться для предоставления коммерческих услуг в сфере метеорологии.

Космические программы Китая

9 июля, в КНР успешно произвели запуск в космос нового экспериментального спутника. Космический аппарат выполнят тестовые миссии для спутниковых интернет-технологий.

В начале июня Китай запустил твердотопливную ракету-носитель "Лицзянь-1 Y2", которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они используются для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

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