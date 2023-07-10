Китай запустив у космос новий експериментальний супутник

У Китаї із космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Цей експериментальний супутник був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-2С" у неділю, 9 липня. Він уже вийшов на заплановану орбіту.

Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

Зазначається, що цей запуск став 478-м польотом ракети-носія серії "Чанчжен".

Запуск китайської ракети-носія "Чанчжен-2С" з випробувальним супутником (фото: Wang Jiangbo/Xinhua)

Космічні програми Китаю

КНР активно займається питанням космічних розробок, та регулярно проводить пуски ракет.

Місяць тому Китай вдруге запустив в космос твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

Раніше, 23 травня, повідомлялось про наміри запустити в космос чергову мІсію на кораблі Shenzhou-16.

А до того, на початку квітня, Китай здійснив перший запуск ракети-носія "TL-2 Y1", яка доставила на навколоземну орбіту супутник.