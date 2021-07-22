Китай запустил сервис беспилотных такси

В городе Шэньчжэнь, который расположен на юге провинции Гуандун и граничит с Гонконгом, начали работу 20 беспилотных такси. Автомобили имеют до 100 точек посадки и высадки, в которые включены туристические прелести и центры вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Стоит отметить, что проектом занимается местная компания DeepRoute и сейчас в городе Шэньчжэнь насчитывается 20 беспилотных автомобилей, которые предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования.
В частности, такси имеют почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых отмечаются популярные туристические места и центры вакцинации против коронавируса.
Бесплатными услугами беспилотных такси в Китае может воспользоваться каждый желающий, старше 18 лет.