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Китай запустил сервис беспилотных такси

Автор: Сергей Пышкин

В городе Шэньчжэнь, который расположен на юге провинции Гуандун и граничит с Гонконгом, начали работу 20 беспилотных такси. Автомобили имеют до 100 точек посадки и высадки, в которые включены туристические прелести и центры вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Стоит отметить, что проектом занимается местная компания DeepRoute и сейчас в городе Шэньчжэнь насчитывается 20 беспилотных автомобилей, которые предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования.

В частности, такси имеют почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых отмечаются популярные туристические места и центры вакцинации против коронавируса.

Бесплатными услугами беспилотных такси в Китае может воспользоваться каждый желающий, старше 18 лет.

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