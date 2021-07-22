Китай запустил сервис беспилотных такси

Стоит отметить, что проектом занимается местная компания DeepRoute и сейчас в городе Шэньчжэнь насчитывается 20 беспилотных автомобилей, которые предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования.

В частности, такси имеют почти 100 точек посадки и высадки пассажиров, среди которых отмечаются популярные туристические места и центры вакцинации против коронавируса.

Бесплатными услугами беспилотных такси в Китае может воспользоваться каждый желающий, старше 18 лет.