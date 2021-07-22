Китай запустив сервіс безпілотних таксі

У місті Шеньчжень, що розташоване на півдні провінції Гуандун й межує з Гонконгом, розпочали роботу 20 безпілотних таксі. Автомобілі мають до 100 точок посадки й висадки, до яких включені туристичні принади та центри вакцинації від коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Варто відзначити, що проєктом займається місцева компанія DeepRoute й наразі у місті Шеньчжень нараховується 20 безпілотних автомобілів, які надають послуги на понад 200 км доріг громадського користування.
Зокрема, таксі мають майже 100 точок посадки й висадки для пасажирів, серед яких відзначаються популярні туристичні місця та центри вакцинації від коронавірусу.
Безплатними послугами безпілотних таксі у Китаї може скористатися кожен охочий, старший 18 років.