Китай запропонував найбільшим ядерним державам укласти угоду

Генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої "особливі та пріоритетні обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.

Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", - сказав Сунь.

Як відомо, Росія та США мають найбільші у світі ядерні арсенали. А Китай та Індія наразі є єдиними ядерними державами, які офіційно дотримуються політики "незастосування першими".

Сунь також закликав до універсального, недискримінаційного, нерозповсюджуваного порядку експортного контролю для вирішення проблем глобальної безпеки та сприяння більшій відповідності в галузі біохімії для підтримки авторитету системи договорів про контроль над озброєннями.

Окрім того, китайський дипломат вважає, що необхідно приділити увагу розробці міжнародних норм та протидіяти новим науково-технічним викликам у таких галузях, як штучний інтелект, космічний простір та кіберпростір.

Він описав міжнародну ситуацію зі стратегічною безпекою як таку, що стоїть перед новими викликами, і що країни з найсильнішою військовою силою неодноразово "порушували договори", щоб "домагатися власної абсолютної переваги".

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Пізніше повідомлялося, що Білий дім намагався вести з РФ таємні переговори, щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.

Американське видання CNN дізналось деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та чим це може загрожувати.