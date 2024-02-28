Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение

Генеральный директор департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в рамках Конференции по разоружению в Женеве призвал ядерные государства выполнить свои "особые и приоритетные обязанности" по ядерному разоружению в соответствии с Конвенцией ООН.

Он отметил, что Конференции по разоружению должна определить дорожную карту или график для международного правового инструмента, который оградит неядерные государства от угрозы ядерного оружия.

"Государства, владеющие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", - сказал Сунь.

Как известно, у России и США самые большие в мире ядерные арсеналы. А Китай и Индия являются единственными ядерными государствами, которые официально придерживаются политики "неприменения первыми".

Сунь также призвал к универсальному, недискриминационному, нераспространяющемуся порядку экспортного контроля для решения проблем глобальной безопасности и содействия большему соответствию в области биохимии для поддержания авторитета системы договоров о контроле над вооружениями.

Кроме того, китайский дипломат считает, что необходимо уделить внимание разработке международных норм и противодействовать новым научно-техническим вызовам в таких областях, как искусственный интеллект, космическое пространство и киберпространство.

Он описал международную ситуацию со стратегической безопасностью как стоящую перед новыми вызовами, и что страны с сильнейшей военной силой неоднократно "нарушали договоры", чтобы "добиваться собственного абсолютного превосходства".

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

Позже сообщалось, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы отговорить Кремль от испытаний космического ядерного оружия.

Американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.