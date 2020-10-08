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Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром, - Трамп

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай дорого заплатит за распространение коронавируса. Он обвинил Китай в распространении COVID-19.

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Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Он пообещал, что американцам будут бесплатно давать лекарства от коронавируса в больницах.

"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН призвал привлечь к ответственности Китай из-за возникновения пандемии коронавируса.

Он также обвинил Китай в росте числа безработных в США. Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем.

РБК-Украина писало, что Трамп готов рассмотреть возможности по розъединения американской и китайской экономик.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампКоронавирус