Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай дорого заплатить за поширення коронавірусу. Він звинував Китай у поширенні COVID-19.

Відповідну заяву він зробив у Twitter.

Він пообіцяв, що американцям будуть безкоштовно давати ліки від коронавірусу в лікарнях.

"Це була не ваша вина, це була вина Китаю. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив з цією країною. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом. Це була вина Китаю. Пам'ятайте це", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН закликав притягнути до відповідальності Китай за виникнення пандемії коронавірусу.

Він також звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США. Трамп відмовився від торговельних переговорів з Китаєм.

Також РБК-Україна писало, що Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської та китайської економік.