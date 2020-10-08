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Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом, - Трамп

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай дорого заплатить за поширення коронавірусу. Він звинував Китай у поширенні COVID-19.

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Відповідну заяву він зробив у Twitter.

Він пообіцяв, що американцям будуть безкоштовно давати ліки від коронавірусу в лікарнях.

"Це була не ваша вина, це була вина Китаю. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив з цією країною. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом. Це була вина Китаю. Пам'ятайте це", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН закликав притягнути до відповідальності Китай за виникнення пандемії коронавірусу.

Він також звинуватив Китай в зростанні кількості безробітних в США. Трамп відмовився від торговельних переговорів з Китаєм.

Також РБК-Україна писало, що Трамп готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської та китайської економік.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампКоронавірус