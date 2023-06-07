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Китай закрив підпільні відділки поліції у Британії, - міністр безпеки

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Лондон, Середа 07 червня 2023 03:16
Китай закрив підпільні відділки поліції у Британії, - міністр безпеки Фото: Китай закрив підпільні відділки поліції у Британії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай закрив підпільні відділки поліції в Британії, а проведене рядом відомств розслідування не виявило в них будь-якої незаконної діяльності Пекіна.

Про це заявив міністр безпеки Британії Том Тугендхат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британська поліція розслідувала заяви неурядової правозахисної організації Safeguard Defenders, що такі відділки поліції функціонують на трьох британських об'єктах.

"Я можу підтвердити, що на сьогоднішній день поліція не виявила жодних доказів незаконної діяльності від імені китайської держави у Британії", - сказав він.

За його словами, поліція та громадський контроль вплинули на будь-які адміністративні функції, які могли мати ці осередки.

Уряд Китаю раніше заявляв, що за межами Китаю є центри, керовані місцевими волонтерами, а не китайськими поліцейськими, які мають допомогти китайським громадянам оновити документи та запропонувати інші послуги.

У квітні федеральні агенти США заарештували двох мешканців Нью-Йорка за те, що вони нібито керували китайською "секретною поліцейською дільницею" в районі Чайнатаун ​​на Манхеттені. Незабаром британський уряд заявив, що йому відомо про 100 таких ділянок у всьому світі.

"Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку повідомило посольству Китаю, що будь-які функції, пов'язані з такими "відділками поліції" в Британії, неприйнятні і що вони не повинні діяти в жодній формі", - додав Тугендхат.

Китай створив мережу підпільних відділків поліції для тиску на своїх громадян за кордоном

Співробітники китайських спецслужб створили "відділки поліції" в Нью-Йорку і використовували їх як оперативну базу для шпигунства і залякування китайських дисидентів, що живуть у місті.

Пізніше в Пекіні заперечували звинувачення мін'юсту США у шпигунстві через так звані відділки поліції у Нью-Йорку.

Незабаром поліція Канади також розпочала розслідування щодо двох центрів у районі Монреаля, які використовуються як "відділки поліції" для залякування, або переслідування канадців китайського походження.

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