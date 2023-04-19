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Китай заперечує претензії США щодо "секретної поліцейської дільниці" в Нью-Йорку

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Середа 19 квітня 2023 08:06
Китай заперечує претензії США щодо "секретної поліцейської дільниці" в Нью-Йорку Фото: Пекін заперечує звинувачення США щодо поліцейських дільниць у Нью-Йорку (twitter/Spokesperson发言人办公室)
Автор: Максим Шушко

Пекін заперечує звинувачення мін'юсту США щодо шпигунства у так званих "китайських поліцейських дільницях" в Нью-Йорку.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Звинувачення Сполученими Штатами уряду Пекіна щодо так званих "китайських поліцейських дільниць" у Нью-Йорку є політичними маніпуляціями спрамованими на дискредитацію китайської сторони.

"Так званих закордонних відділків поліції просто немає. Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн, міжнародних законів і поважає суверенітет усіх країн", - зазначив Веньбінь.

Раніше ми повідомляли, співробітники китайських спецслужб створили "поліцейську дільницю" в Нью-Йорку і використовували її як оперативну базу для шпигунства, кооптації або залякування китайських дисидентів, які живуть у місті та інших місцях.

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