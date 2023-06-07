Китай закрыл подпольные полицейские участки в Британии, - министр безопасности

Китай закрыл подпольные полицейские участки в Британии, а проведенное рядом ведомств расследование не выявило в них какой-либо незаконной деятельности Пекина.

Об этом заявил министр безопасности Британии Том Тугендхат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Британская полиция расследовала заявления неправительственной правозащитной организации Safeguard Defenders о том, что такие полицейские участки функционируют на трех британских объектах.

"Я могу подтвердить, что на сегодняшний день полиция не обнаружила никаких доказательств незаконной деятельности от имени китайского государства в Британии", - сказал он.

По его словам, полиция и общественный контроль оказали подавляющее влияние на любые административные функции, которые могли иметь эти ячейки.

Правительство Китая ранее заявляло, что за пределами Китая есть центры, управляемые местными волонтерами, а не китайскими полицейскими, которые призваны помочь китайским гражданам обновить документы и предложить другие услуги.

В апреле федеральные агенты США арестовали двух жителей Нью-Йорка за то, что они якобы управляли китайским "секретным полицейским участком" в районе Чайнатаун ​​на Манхэттене. Вскоре британское правительство заявило, что ему известно о 100 таких участках по всему миру.

"Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития сообщило посольству Китая, что любые функции, связанные с такими "полицейскими участками" в Британии неприемлемы и что они не должны действовать ни в какой форме", - добавил Тугендхат.

Китай создал сеть подпольных полицейских участков для давления на своих граждан за рубежом

Сотрудники китайских спецслужб создали "полицейский участок" в Нью-Йорке и использовали его как оперативную базу для шпионажа и запугивания живущих в городе китайских диссидентов.

Позже в Пекине отрицали обвинения минюста США в шпионаже через так называемые "китайские полицейские участки" в Нью-Йорке.

Вскоре полиция Канады также начала расследование касательно двух центров в районе Монреаля, которые используются в качестве "полицейских участков" для запугивания, или преследования канадцев китайского происхождения.