Китай закликав Україну і РФ до "взаємних поступок" заради миру

Китай закликає до миру

Китай звернувся до сторін російсько-української війни та конфліктів на Близькому Сході, щоб вони відновили діалог та зміцнили довіру. Це стане основою для встановлення тривалого миру, каже Ван Ї.

За його словами, довіра є наріжним каменем миру, а у сучасному світі найбільшою проблемою є її брак.

"Від "української кризи" (офіційна назва у КНР війни РФ проти України – ред.) до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити - потрібен діалог", - каже китайський міністр.

Китай докладає мирних зусиль

Він зазначив, що Китай як відповідальна велика держава постійно докладає зусиль заради миру. На зустрічах з болгарськими колегами, до речі, обговорювалися російське вторгнення в Україну та регіональна безпекова ситуація.

Китай направив усім сторонам чіткий сигнал, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир:

потрібно зберігати тверду впевненість,

виявляти наполегливість,

вести діалог та консультації,

проявляти взаєморозуміння,

йти на взаємні поступки.

Китайський дипломат додав, що Китай завжди незмінно стоятиме на правильному боці історії, виконуватиме свої міжнародні зобов’язання та відіграватиме належну роль задля усуненні дефіциту довіри і врегулювання криз та конфліктів.