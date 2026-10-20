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Китай закликав Україну і РФ до "взаємних поступок" заради миру

15:33 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван Ї (Getty Images)

Китай знову повторив заклик до "діалогу, довіри та взаємних поступок" для закінчення війни Росії проти України. Також це послання стосувалося конфліктів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван Ї у Софії на брифінгу зі своєю болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою, передає МЗС КНР.

Китай закликає до миру

Китай звернувся до сторін російсько-української війни та конфліктів на Близькому Сході, щоб вони відновили діалог та зміцнили довіру. Це стане основою для встановлення тривалого миру, каже Ван Ї.

За його словами, довіра є наріжним каменем миру, а у сучасному світі найбільшою проблемою є її брак.

"Від "української кризи" (офіційна назва у КНР війни РФ проти України – ред.) до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити - потрібен діалог", - каже китайський міністр.

Китай докладає мирних зусиль

Він зазначив, що Китай як відповідальна велика держава постійно докладає зусиль заради миру. На зустрічах з болгарськими колегами, до речі, обговорювалися російське вторгнення в Україну та регіональна безпекова ситуація.

Китай направив усім сторонам чіткий сигнал, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир:

  • потрібно зберігати тверду впевненість,
  • виявляти наполегливість,
  • вести діалог та консультації,
  • проявляти взаєморозуміння,
  • йти на взаємні поступки.

Китайський дипломат додав, що Китай завжди незмінно стоятиме на правильному боці історії, виконуватиме свої міжнародні зобов’язання та відіграватиме належну роль задля усуненні дефіциту довіри і врегулювання криз та конфліктів.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про можливу розмову лідерів США, Китаю і Росії без України. Він вважає, що вихід глави Кремля з ізоляції вже почався.

Крім того, США хочуть укласти нову угоду про ядерну зброю з Росією та Китаєм. Ведуться переговори.

Також повідомлялося, що китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology постачатиме РФ меш-модеми до дронів. Це допоможе БпЛА проникати вглиб України під час атак.

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