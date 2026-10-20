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Китай призвал Украину и РФ к "взаимным уступкам" ради мира

15:33 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)

Китай снова повторил призыв к "диалогу, доверию и взаимным уступкам" для окончания войны России против Украины. Также это послание касалось конфликтов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И в Софии на брифинге со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой, передает МИД КНР.

Китай призывает к миру

Китай обратился к сторонам российско-украинской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, чтобы они возобновили диалог и укрепили доверие. Это станет основой для установления продолжительного мира, говорит Ван.

По его словам, доверие является краеугольным камнем мира, а в современном мире наибольшей проблемой является его нехватка.

"От "украинского кризиса" (официальное название в КНР войны РФ против Украины - ред.) до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а чтобы его укрепить - нужен диалог", - говорит китайский министр.

Китай прилагает мирные усилия

Он отметил, что Китай как ответственное великое государство постоянно прилагает усилия ради мира. На встречах с болгарскими коллегами, кстати, обсуждалось российское вторжение в Украину и региональная ситуация безопасности.

Китай направил всем сторонам четкий сигнал, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир:

  • нужно сохранять твердую уверенность,
  • проявлять настойчивость,
  • вести диалог и консультации,
  • проявлять взаимопонимание,
  • идти на взаимные уступки.

Китайский дипломат добавил, что Китай всегда будет неизменно стоять на правильной стороне истории, выполнять свои международные обязательства и играть надлежащую роль для устранения дефицита доверия и урегулирования кризисов и конфликтов.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможном разговоре лидеров США, Китая и России без Украины. Он считает, что выход главы Кремля из изоляции уже начался.

Кроме того, США хотят заключить новое соглашение о ядерном оружии с Россией и Китаем. Ведутся переговоры.

Также сообщалось, что китайская компания Shenzhen Xingkai Technology будет поставлять РФ меш-модемы к дронам. Это поможет БПЛА проникать вглубь Украины во время атак.

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