Китай призвал Украину и РФ к "взаимным уступкам" ради мира

Китай снова повторил призыв к "диалогу, доверию и взаимным уступкам" для окончания войны России против Украины. Также это послание касалось конфликтов на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И в Софии на брифинге со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой, передает МИД КНР.
Китай обратился к сторонам российско-украинской войны и конфликтов на Ближнем Востоке, чтобы они возобновили диалог и укрепили доверие. Это станет основой для установления продолжительного мира, говорит Ван.
По его словам, доверие является краеугольным камнем мира, а в современном мире наибольшей проблемой является его нехватка.
"От "украинского кризиса" (официальное название в КНР войны РФ против Украины - ред.) до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а чтобы его укрепить - нужен диалог", - говорит китайский министр.
Он отметил, что Китай как ответственное великое государство постоянно прилагает усилия ради мира. На встречах с болгарскими коллегами, кстати, обсуждалось российское вторжение в Украину и региональная ситуация безопасности.
Китай направил всем сторонам четкий сигнал, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир:
Китайский дипломат добавил, что Китай всегда будет неизменно стоять на правильной стороне истории, выполнять свои международные обязательства и играть надлежащую роль для устранения дефицита доверия и урегулирования кризисов и конфликтов.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает о возможном разговоре лидеров США, Китая и России без Украины. Он считает, что выход главы Кремля из изоляции уже начался.
Кроме того, США хотят заключить новое соглашение о ядерном оружии с Россией и Китаем. Ведутся переговоры.
Также сообщалось, что китайская компания Shenzhen Xingkai Technology будет поставлять РФ меш-модемы к дронам. Это поможет БПЛА проникать вглубь Украины во время атак.