Китай продасть РФ обладнання для дронів, які б'ють вглиб України, - The Insider

Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology вишле Москві меш-модеми до дронів, що допомагає їм проникати вглиб України під час атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Кореспондент The Insider в Україні вивчив mesh-модем Xingkai Tech, виявлений у безпілотнику "Гербера".

Видаючи себе за російського військового постачальника, розслідувач отримав докази, що цей китайський виробник готовий усвідомлено продавати модеми заводу в Алабузі - в так званій економічній зоні країни-агресорки.

Видання зазначає, що мesh-мережі – найбільш практична технологія для управління російськими БпЛА великої дальності над Україною. За допомогою цієї системи російські безпілотники можуть керуватися вручну та отримувати команди під час польоту, використовуючи "проріхи" в українській ППО.

За оцінками The Insider, Xingkai Tech займає близько половини ринку потужних mesh-модемів для "Гербер" і "Гераней", тому постачання компанії вкрай важливі для російських виробників військової техніки.

Вартість меш-модемів

Коли журналісти попросили розрахувати вартість постачання 500 пристроїв до Алабуги, виробник виставив рахунок на 19,5 млн юанів. Це приблизно 2,87 млн доларів.

Попри те, що потенційні покупці прямо повідомили про військове призначення обладнання, китайська компанія продовжила обговорювати угоду. Для оплати запропонували використати рахунки в DBS Bank, Ping An Bank і China Merchants Bank.

За оцінкою The Insider, Shenzhen Xingkai Technology забезпечує близько половини ринку потужних mesh-модемів, призначених для російських безпілотників типу "Герань" і "Гербера".

Як mesh-модеми допомагають російським дронам

Mesh-мережа - це система зв'язку, у якій пристрої можуть передавати дані один одному через проміжні вузли. Завдяки цьому безпілотники здатні виконувати роль ретрансляторів сигналу та підтримувати зв'язок з апаратами, які перебувають поза зоною прямого контакту з оператором.

Такі модеми забезпечують передавання команд між дронами, зокрема під час польотів углиб української території. Це дає змогу підтримувати зв'язок між безпілотниками на відстані, коли прямий канал зв'язку з оператором недоступний.

За даними розслідування, китайські компоненти є важливою частиною систем зв'язку, які використовують у російських ударних безпілотниках.