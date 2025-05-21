Китай закликав США відмовитись від розробки "Золотого купола": в чому причина
Китай занепокоєний планами Сполучених Штатів Америки (США) побудувати новітню систему протиракетної оборони "Золотий купол". Закликає Вашингтон відмовитись від розробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, яку цитує The Global Times.
Нін заявила, що "Золотий купол", є глобальною, багаторівневою, багатодоменною системою протиракетної оборони, яка "прагне" до розширення бойового потенціалу в космосі з розгортанням систем орбітального перехоплення.
Як відзначила речниця МЗС, розробка США нібито порушує принцип мирного використання космічного простору, який закріплено в Договорі по космосу та підвищує ризики мілітаризації космосу і гонки озброєнь.
"Ми закликаємо США відмовитися від розробки і розгортання глобальної системи протиракетної оборони і зробити конкретні кроки для зміцнення стратегічної взаємної довіри між великими державами і захисту глобальної стратегічної стабільності", - додала Нін.
"Золотий купол"
Наприкінці січня голова Білого дому Дональд Трамп підписав низку указів, зокрема й щодо створення оборонної системи для захисту країни. Один із указів стосувався "Залізного купола", який зрештою перейменували у "Золотий купол".
У березні, як писали ЗМІ, Вашингтон почав терміново розробляють систему ПРО "Золотий купол" проти далекобійних ракет. Також вказувалося, що адміністрація Трампа не шкодує коштів для реалізації проєкта.
Пізніше Трамп заявив, що розробка загалом обійдеться у 175 млрд доларів.
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