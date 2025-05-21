Китай закликав США відмовитись від розробки "Золотого купола": в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, яку цитує The Global Times.

Нін заявила, що "Золотий купол", є глобальною, багаторівневою, багатодоменною системою протиракетної оборони, яка "прагне" до розширення бойового потенціалу в космосі з розгортанням систем орбітального перехоплення.

Як відзначила речниця МЗС, розробка США нібито порушує принцип мирного використання космічного простору, який закріплено в Договорі по космосу та підвищує ризики мілітаризації космосу і гонки озброєнь.

"Ми закликаємо США відмовитися від розробки і розгортання глобальної системи протиракетної оборони і зробити конкретні кроки для зміцнення стратегічної взаємної довіри між великими державами і захисту глобальної стратегічної стабільності", - додала Нін.