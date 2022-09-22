Китай закликав Росію та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"

Китай заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради безпеки ООН.

Під час промови, міністр заявив, що позиція Китаю щодо України залишається послідовною та ясною. Пекін й надалі підтримує суверенітет й територіальну цілісність усіх країн, а також дотримування принципів статуту ООН. Водночас Ван Ї закликав Київ та Москву розпочати переговори "без попередніх умов". "Ми повинні дотримуватися діалогу та переговорів. Основний пріоритет у тому, щоб сторони відновили діалог без будь-яких попередніх умов. Щоб вони були прихильні до діалогу не передбачаючи підсумку, щоб вони вели переговори, аби переговори могли принести результат і мир", - заявив міністр.