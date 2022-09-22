Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров "без предварительных условий"

Китай заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН.

В ходе речи министр заявил, что позиция Китая в отношении Украины остается последовательной и ясной. Пекин продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также соблюдение принципов устава ООН.

В то же время Ван И призвал Киев и Москву начать переговоры "без предварительных условий".

"Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основной приоритет в том, чтобы стороны возобновили диалог без каких-либо предварительных условий. Чтобы они были привержены диалогу не предполагая итога, чтобы они вели переговоры, чтобы переговоры могли принести результат и мир", - заявил министр.