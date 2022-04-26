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Китай не заинтересован в Третьей мировой войне, - МИД страны

Фото: представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Huanqiu.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, которая заявила, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны":

"Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, предотвратят эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить большой цены Европе и миру", - ответил он.

По словам официального представителя МИД Китая, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочном распространению конфликта.

"В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", - добавил он.

Напомним, недавно что в России заявили, что считают возможным начало Третьей мировой войны из-за применения противоспутникового оружия.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Лавров назвал риски ядерной войны "весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима.

После чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал за высказывание российского коллеги о "реальной опасности" начала Третьей мировой войны и заявил, что "Москва чувствует поражение в Украине".

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