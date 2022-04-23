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"Роскосмос" допускает начало третьей мировой войны из-за ударов по спутникам

Новина українською →
Москва, Суббота 23 апреля 2022 11:56
"Роскосмос" допускает начало третьей мировой войны из-за ударов по спутникам Фото: генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (roscosmos.ru)
Автор: Александр Мороз

В России считают возможным начало третьей мировой войны из-за применения противоспутникового оружия. В частности, удар по спутникам может стать поводом для военых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в эфире российского ТВ.

"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно", - заявил он.

Напомним, ранее у президента США Джо Байдена объясняли отказ закрыть небо над Украиной тем, что Вашингтон не хочет вмешиваться в третью мировую войну.

По мнению украинской стороны, полномасштабное вторжение России стало началом третьей мировой войны, и от западных партнеров зависит, перебросится ли она на европейские страны.

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