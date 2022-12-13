Китай заборонив постачання "стратегічних процесорів" до Росії, - ЗМІ

Видання з посиланням на джерела зазначає, що російські виробники вже тестували китайські процесори, оскільки вважали, що вони могли б замінити Intel у разі блокування каналів так званого "паралельного імпорту".

Заборона постачання також підтверджує джерело на російському ринку електроніки.

"Найкращі чіпсети в Китаї використовуються у військово-промисловому комплексі, це основна причина, чому вони недоступні для зовнішніх ринків", - розповів співрозмовник.