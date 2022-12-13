Китай запретил поставки "стратегических процессоров" в Россию, - СМИ

Издание со ссылкой на источники отмечает, что российские производители уже тестировали китайские процессоры, поскольку считали, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов так называемого "параллельного импорта".

Запрет поставок также подтверждает источник на российском рынке электроники.

"Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков", - рассказал собеседник.