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Китай вывел на орбиту три новых спутника

Суббота 25 июля 2020 18:14
Китай вывел на орбиту три новых спутника
Фото: флаг Китая (twitter.com/cnasdc)
Автор: Андрей Козловский

Один из них является стереотопографическим спутником с высокой степенью разрешения

Сегодня, 25 июля, Китай успешно вывел на орбиту три научных спутника. Так, запуск ракеты-носителя произошел в северокитайской провинции Шаньси с космодрома Тайюань.

Об этом сообщает Xinhua.

Таким образом, на орбиту был выведен стереотопографический спутник с высокой степенью разрешения Цзиюань-3-03, который вместе с другим спутником Цзиюань-3-02 сформирует группировку для получения трехмерных изображений. Они будут с высоким разрешением.

Спутник будет предупреждать о стихийных бедствиях, а также предоставлять данные о земельных ресурсах Китая, развитиях сельского хозяйства, использовании водных ресурсов.

Кроме того, ракета-носитель выведет на орбиту два спутника, которые предназначены для обнаружения темной материи и сбора коммерческих данных.

Напомним, 23 июля Китайская Народная Республика успешно отправила свой первый зонд на Марс.

Кроме того, 20 июля, Объединенные Арабские Эмираты подали космический зонд к Марсу и стали первой арабской страной, которая это сделала.

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