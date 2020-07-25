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Китай вивів на орбіту три нових супутника

Субота 25 липня 2020 18:14
Китай вивів на орбіту три нових супутника
Фото: прапор Китаю (twitter.com/cnasdc)
Автор: Андрій Козловський

Один з них є стереотопографічним супутником з високим ступенем роздільної здатності

Сьогодні, 25 липня, Китай успішно вивів на орбіту три наукових супутники. Так, запуск ракети-носія стався з в північнокитайської провінції Шаньсі з космодрому Тайюань.

Про це повідомляє Xinhua.

Таким чином, на орбіту був виведений стереотопографічний супутник з високим ступенем роздільної здатності Цзиюань-3-03, який разом з іншим супутником Цзиюань-3-02 сформує угруповання для отримання тривимірних зображень. Вони будуть з високою роздільною здатністю.

Супутник буде попереджати про стихійні лиха, а також надаватиме дані про земельні ресурси Китаю, розвитку сільського господарства, використання водних ресурсів.

Крім того, ракета-носій виведе на орбіту два супутники, які призначені для виявлення темної матерії і збору комерційних даних.

Нагадаємо, 23 липня Китайська Народна Республіка успішно відправила свій перший зонд на Марс.

Крім того, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати подали космічний зонд до Марса і стали першою арабською державою, яка це зробила.

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