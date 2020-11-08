ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G

Автор: РБК-Украина

С космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из этих 13 спутников - это первый в мире испытательный спутник 6G.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает BBC.

Основная цель этого спутника - дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, - это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.

В то же время он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.

Издание отмечает, что это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

Напомним, ранее китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

Кроме того, 7 ноября Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китайспутниксеть