Китай вивів на орбіту перший у світі супутник 6G

З космодрому Тайюань була запущена ракета-носій Long March 6, яка успішно відправила 13 супутників на задану орбіту. Один з цих 13 супутників - це перший у світі випробувальний супутник 6G.

Про це повідомляє BBC.

Основна мета цього супутника - дистанційне зондування землі. Сфери, на яких він зосереджений, - це міське будівництво, моніторинг стихійних лих в сільському і лісовому господарстві та інші галузі, яким потрібні аналогічні послуги.



У той же час він буде тестувати працездатність експериментальної технології на частоті терагерцовій.

Видання зазначає, що це одна з ключових технологій мобільного зв'язку шостого покоління у світі.

Нагадаємо, раніше китайська компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. Компанія веде спільну роботу відразу з 13 провідними дослідницькими інститутами. Запуск технологій очікується не раніше 2030 року.

Крім того, 7 листопада Китай офіційно почав досліджувати телекомунікаційні технології шостого покоління.