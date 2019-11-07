ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае официально стартовала разработка 6G

Новости » Телеком & IT     07.11.2019 - 16:23
В Китае официально стартовала разработка 6G
Иллюстративное фото (mediasat.info)

Правительство Китая создало специальную группу по исследованию и разработке технологии шестого поколения

Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения (6G). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Китае была создана национальная группа по исследованиям и разработкам в области технологий 6G.

"Китайские правительственные министерства и научно-исследовательские институты провели стартовое совещание на этой неделе, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сети 6G будут иметь скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, а управление сетями будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.

Старт разработок технологий шестого поколения в Китае начался спустя несколько дней после того, как три крупнейших оператора связи страны развернули услуги мобильной связи 5G по всей стране. Изначально ожидалось, что покрытие всей территории Китая сетью 5G будет осуществлено в начале 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие два года должно быть завершено внедрение технологий 3G и 4G. По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, внедрение технологий пятого поколения в Украине пока является нецелесообразным.

В Китае заявили о готовности отменить пошлины на товары из США Industrial Innovation Group готова бесплатно реализовать проект "Государство в смартфоне"
Новости Украины Китайтехнологиисеть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь