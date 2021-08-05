Китай вывел на орбиту два мультимедийных спутника
Фото: Китай успешно запустил в космос два мультимедийных спутника (Getty Images)
Китай вывел на орбиту два мультимедийных спутника. Запуск ракеты состоялся с космодрома Тайюань.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Известно, что спутники были запущены в космос в 14:01 по киевскому времени. В этот же раз также использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-6".
Стоит отметить, что для вышеупомянутой серии ракет-носителей, сегодняшний запуск стал 382 по счету.
Напомним, что РБК-Украина также рассказывало о том, как Китай успешно вывел на орбиту спутник Тяньхуэй I-04.
Также РБК-Украина сообщало о том, что Китай запустил в космос спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09.