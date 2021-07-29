Китай успешно вывел на орбиту спутник Тяньхуэй I-04

Сегодня, в 7:01 по киевскому времени, Китай запустил спутник "Тяньхуэй I-04" на ракете-носителе "Чанчжэн". Сейчас известно, что спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синхуа .

Для ракеты-носителя "Чанчжэн" это был 381 полет по счету.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в 7:01 по киевскому времени.

Напомним, что РБК-Украина также рассказывало о том, что Китай успешно вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09, которые будут использоваться для тщательного исследования влияния внешнего электромагнитного поля.

Также, как сообщало РБК-Украина, Китай запустил в космос ракету-носителя "Чанчжэн-5B" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.