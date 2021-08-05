Китай вивів на орбіту два мультимедійні супутники
Фото: Китай успішно запустив у космос два мультимедійні супутники (Getty Images)
Китай вивів на орбіту два мультимедійних супутники. Запуск ракети відбувся з космодрому Тайюань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Відомо, що супутники були запущені у космос о 14:01 за київським часом. Цього ж разу також використовувалась ракета-носій "Чанчжен-6".
Варто відзначити, що для вищезгаданої серії ракет-носіїв, сьогоднішній запуск став 382 за рахунком.
Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, як Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуей I-04.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що Китай запустив у космос супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09.