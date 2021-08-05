ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай вивів на орбіту два мультимедійні супутники

Новость на русском →
Китай, Четвер 05 серпня 2021 16:26
Китай вивів на орбіту два мультимедійні супутники Фото: Китай успішно запустив у космос два мультимедійні супутники (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай вивів на орбіту два мультимедійних супутники. Запуск ракети відбувся з космодрому Тайюань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Відомо, що супутники були запущені у космос о 14:01 за київським часом. Цього ж разу також використовувалась ракета-носій "Чанчжен-6".

Варто відзначити, що для вищезгаданої серії ракет-носіїв, сьогоднішній запуск став 382 за рахунком.

Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, як Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуей I-04.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Китай запустив у космос супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай спутник ракета ракета-носитель
NEWS
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
Переселенцям обмежили розмір відсотків за кредитами: президент підписав закон
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні