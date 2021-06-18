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Китай успешно запустил спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09

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Пекин, Пятница 18 июня 2021 19:42
Китай успешно запустил спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09 Фото: Китай вывел на орбиту спутники Yaogan-30 - 09 (xinhuanet.com)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 18 июня, в 10:30 по киевскому времени, Пекин успешно вывел на околоземную орбиту военные спутники для дистанционного зондирования Yaogan-30-09. Запуск был осуществлен ракетой-носителем CZ-2C.

Об этом сообщает информационное агентство страны "Синьхуа".

Отмечается, что вместе со спутниками девятой серии семейства Yaogan-30-09, Пекин принял решение вывести на орбиту и "Tianqi-14" - спутник, предназначенный для сканирования "слепых зон" Земли, которые не охвачены другими устройствами.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отмечает, что их спутники, в первую очередь, будут использоваться для тщательного исследования влияния внешнего электромагнитного поля и последующих испытаний.

Попытка запуска была запланирована на 17 июня, однако, из-за закрытия воздушного пространства дождями, операцию пришлось перенести на сегодня.

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