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Китай выступил против заседания Совбеза ООН по Украине

Автор: Милан Лелич

Постоянный представитель Китая в ООН Чажн Цзюнь выступил против заседания Совета Безопасности, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе Украины. Дипломат подчеркнул, что Пекин хочет избежать "подливания бензина" в конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

"Мы проголосуем против (проведения заседания, - ред.). Чего мы хотим - это тихой дипломатии", - сказал китайский дипломат перед заседанием.

По его словам, Китай и ряд других стран-членов Совбеза ООН хотят избежать "подливания бензина" в текущее противостояние.

Напомним, США созвали заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину на 31 января.

Отметим, сообщалось, что Россия может сорвать это заседание.

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