Китай виступив проти засідання Радбезу ООН щодо України

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь виступив проти засідання Ради Безпеки, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні України. Дипломат підкреслив, що Пекін хоче уникнути "підливання бензину" в конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН .

"Ми проголосуємо проти (проведення засідання, - ред.). Чого ми хочемо - це тихої дипломатії", - сказав китайський дипломат перед засіданням.

За його словами, Китай і ряд інших країн-членів Радбезу ООН хочуть уникнути "підливання бензину" в поточне протистояння.