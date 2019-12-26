Китай выразил протест США из-за санкций китайским компаниям

Китай выразил протест Соединенным Штатам в связи с ограничением прав китайских компаний, которые заложены в ранее утвержденный оборонный бюджет США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в Министерстве коммерции Китая, оборонный бюджет США ужесточает санкции в отношении компаний китайских компаний.

"Мы обратили внимание, что в тексте уже принятого оборонного бюджета США на 2020 год содержится множество пунктов, ущемляющих интересы китайских предприятий. Мы выражаем в связи с этим решительный протест. Американская сторона на государственном уровне грубо вмешивается в регулярную коммерческую деятельность наших предприятий", - сообщили в Министерстве коммерции Китая.

В Китае заявили, что оборонный бюджет нарушает правила равноправной свободной торговли, а также призвали США создать условия для нормальной деятельности китайских предприятий.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который составляет 738 млрд долларов. Оборонный бюджет, в частности, включает в себя выделение 300 млн долларов военной помощи Украине, а также санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. По словам Трампа, официальное подписание сделки между США и Китаем произойдет в ближайшее время.