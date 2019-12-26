Китай висловив протест США через санкції китайським компаніям

Китай висловив протест Сполученим Штатам у зв'язку з обмеженням прав китайських компаній, які закладені в раніше затверджений оборонний бюджет США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначили в Міністерстві комерції Китаю, оборонний бюджет США посилює санкції щодо компаній китайських компаній.

"Ми звернули увагу, що в тексті вже прийнятого оборонного бюджету США на 2020 рік міститься безліч пунктів, що порушують інтереси китайських підприємств. Ми висловлюємо у зв'язку з цим рішучий протест. Американська сторона на державному рівні грубо втручається в регулярну комерційну діяльність наших підприємств", - повідомили в Міністерстві комерції Китаю.

У Китаї заявили, що оборонний бюджет порушує правила рівноправній вільної торгівлі, а також закликали США створити умови для нормальної діяльності китайських підприємств.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, який становить 738 млрд доларів. Оборонний бюджет, зокрема, включає в себе виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні, а також санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг. За словами Трампа, офіційне підписання угоди між США і Китаєм відбудеться найближчим часом.