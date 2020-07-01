Фото: Китай вводит ограничения на работу американских СМИ (twitter.com/ForkLog)

Китай обязал предоставить письменную информацию о всех сотрудниках изданий, работающих на территории КНР

Китай вводит ограничения на работу американских средств массовой информации (СМИ) на своей территории. Так КНР отвечает на действия США, которые ограничили работу китайских медиа.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает издание Bloomberg.

Он обязал в течение семи дней предоставить китайской стороне письменную информацию о всех сотрудниках, работающих на территории КНР, финансах и иной деятельности информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Отметим, неделю назад США ужесточили правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства". Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times.

Напомним, Сенат США согласовал санкции против Китая из-за автономии Гонконга.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд китайских ученых и студентов.

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Автор: Анастасия Рокитна