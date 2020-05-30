Трамп запретил въезд в США ученым из Китая

Трамп утверждает, что Китай может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну ученых и аспирантов из Китая. Он утверждает, что сделал это, чтобы защитить интеллектуальную собственность и технологий страны.
Об этом говорится в опубликованном Белым домом бюллетене.
Трамп утверждает, что Китай может использовать ученых для кражи интеллектуальной собственности и технологий из Соединенных Штатов.
Согласно документу, въезд запрещен также для граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий.
Также в страну не могут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F или J для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.
Ранее Трамп заявил, что США "приостановят въезд в страну некоторых иностранных граждан из Китая, которых определили как потенциальную угрозу безопасности".
Также 29 мая Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ.
Группы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики призвали Трампа изменить свое решение.
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Автор: Инна Собора