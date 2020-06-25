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Сенат США согласовал санкции против Китая из-за автономии Гонконга

Новости » Политика     25.06.2020 - 21:45
Сенат США согласовал санкции против Китая из-за автономии Гонконга
Фото: флаги США и Китая (flickr.com / Kode Susy)

Санкции будут введены лишь в случае ограничения автономии Гонконга

Сенат Соединенных Штатов Америки принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга. Санкции будут задействованы только в случае ограничения высокой степени автономии региона.

Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Принятый документ также включает вторичные санкции в отношении банков, которые сотрудничают с кем-нибудь, кто выражал поддержку ограничению автономии Гонконга.

Банки будут отрезаны от американских коллег, а также им ограничат доступ к транзакциям в долларах.

Напомним, в конце мая Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. В США и ЕС считают, что документ ограничивает высокую степень автономии региона, ведь предусматривает запрет антиправительственных протестов и создание на его территории китайских спецслужб.

Позже президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд китайских ученых и студентов.

Со своей стороны Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" в ответ на давление относительно Гонконга.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайГонконгСанкции
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