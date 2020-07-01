Фото: Китай вводить обмеження на роботу американських ЗМІ (twitter.com/ForkLog)

Китай зобов'язав надати письмову інформацію про всіх співробітників видань, що працюють на території КНР

Китай вводить обмеження на роботу американських засобів масової інформації (ЗМІ) на своїй території. Так КНР відповідає на дії США, які обмежили роботу китайських медіа.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь, передає видання Bloomberg.

Він зобов'язав протягом семи днів надати китайській стороні письмову інформацію про всіх працівників, які працюють на території КНР, фінанси та іншу діяльність інформаційних агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Зазначимо, тиждень тому США посилили правила роботи для чотирьох китайських засобів масової інформації, визначивши їх статус як "іноземні представництва". Мова йде про Центральне телебачення Китаю, агентство China News Service, газети "Женьмінь жибао" і Global Times.

Нагадаємо, Сенат США узгодив санкції проти Китаю через автономію Гонконгу.

Крім того, президент США Дональд Трамп запровадив обмеження на в'їзд китайських вчених і студентів.

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Автор: Анастасия Рокитна