Китай ввів санкції проти групи американських суднобудівних компаній

Hanwha Ocean входить до числа найбільших суднобудівних компаній світу, посідаючи друге місце у глобальному рейтингу.

Окрім того, Пекін ініціював розслідування щодо протекціоністських заходів з боку США у сфері морських перевезень, щоб оцінити їх можливий негативний вплив на китайське суднобудування та судноплавну галузь.

Одним із завдань цього розслідування є встановлення осіб і компаній, які сприяли запровадженню дискримінаційних заходів Вашингтоном. Як зазначає китайське Мінторгівлі, санкції проти американських дочірніх структур Hanwha Ocean пов’язані з їх ймовірною участю в діях, спрямованих проти Китаю.

"Американські філії Hanwha Marine & Offshore Corporation брали участь у розслідуванні уряду США, що загрожує суверенітету та інтересам Китаю. У зв’язку з цим китайська влада вирішила внести п’ять дочірніх компаній до списку ненадійних організацій і застосувати до них відповідні контрзаходи", - йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю.

До санкційного списку потрапили такі компанії: Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings та HS USA Holdings Corp. Китайським юридичним і фізичним особам відтепер заборонено вести будь-яку співпрацю чи інші форми взаємодії з цими підрозділами Hanwha.