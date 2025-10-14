Китай ввел санкции против группы американских судостроительных компаний

Правительство Китая объявило о введении санкций против пяти американских дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства торговли Китая.
Hanwha Ocean входит в число крупнейших судостроительных компаний мира, занимая второе место в глобальном рейтинге.
Кроме того, Пекин инициировал расследование протекционистских мер со стороны США в сфере морских перевозок, чтобы оценить их возможное негативное влияние на китайское судостроение и судоходную отрасль.
Одной из задач этого расследования является установление лиц и компаний, которые способствовали введению дискриминационных мер Вашингтоном. Как отмечает китайское Минторговли, санкции против американских дочерних структур Hanwha Ocean связаны с их вероятным участием в действиях, направленных против Китая.
"Американские филиалы Hanwha Marine & Offshore Corporation участвовали в расследовании правительства США, что угрожает суверенитету и интересам Китая. В связи с этим китайские власти решили внести пять дочерних компаний в список ненадежных организаций и применить к ним соответствующие контрмеры", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
В санкционный список попали следующие компании: Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings и HS USA Holdings Corp. Китайским юридическим и физическим лицам отныне запрещено вести любое сотрудничество или другие формы взаимодействия с этими подразделениями Hanwha.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп активизировал торговое противостояние с Китаем. Накануне он объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября.
Также президент США угрожает Китаю ограничением экспорта запчастей Boeing в ответ на китайские санкции.