Китай ввел санкции против группы американских судостроительных компаний

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства торговли Китая.

Hanwha Ocean входит в число крупнейших судостроительных компаний мира, занимая второе место в глобальном рейтинге.

Кроме того, Пекин инициировал расследование протекционистских мер со стороны США в сфере морских перевозок, чтобы оценить их возможное негативное влияние на китайское судостроение и судоходную отрасль.

Одной из задач этого расследования является установление лиц и компаний, которые способствовали введению дискриминационных мер Вашингтоном. Как отмечает китайское Минторговли, санкции против американских дочерних структур Hanwha Ocean связаны с их вероятным участием в действиях, направленных против Китая.

"Американские филиалы Hanwha Marine & Offshore Corporation участвовали в расследовании правительства США, что угрожает суверенитету и интересам Китая. В связи с этим китайские власти решили внести пять дочерних компаний в список ненадежных организаций и применить к ним соответствующие контрмеры", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

В санкционный список попали следующие компании: Hanwha Shipping, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International, Hanwha Shipping Holdings и HS USA Holdings Corp. Китайским юридическим и физическим лицам отныне запрещено вести любое сотрудничество или другие формы взаимодействия с этими подразделениями Hanwha.